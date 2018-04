O apresentador da 'Casa dos Segredos' já tem uma vida em comum com Rui Oliveira há 18 anos e escolheu o Alentejo como cenário deste dia especial.

Manuel Luís Goucha casou-se em segredo com o seu companheiro de longa data, Rui Oliveira, na sexta-feira, 6, no Alentejo.



A informação foi avançada pela 'TV 7 Dias', revelando que a cerimónia decorreu na Conservatória do Registo Civil de Monforte. Foi inclusivé a primeira cerimónia realizada este ano naquela conservatória.

Sem amigos nem família por perto, Goucha e Rui Oliveira adoptaram o nome um do outro e decidiram o regime de separação de bens.

Foi a primeira vez que o novo apresentador da 'Casa dos Segredos' regressou à casa de campo em 6 semanas, logo para marcar um dia tão importante.

Nas redes sociais, Goucha assinalou o seu regressou com algumas fotografias. "Já tinha saudades deste meu Alentejo!", disse apenas, sem referir nada sobre o casamento civil.



A usar aliança na mão esquerda, o apresentador da TVI já tem uma vida em comum com Rui há 18 anos.