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Lili Caneças: "Fiz a promoção do Estoril Praia de coração cheio"

Sónia Bento
Sónia Bento 07:00
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A socialite, de 82 anos, aparece num vídeo promocional com o novo equipamento do clube da sua terra. Conta que, apesar do "calor infernal", fez tudo por amor à camisola.

O Estoril Praia apresentou o novo equipamento da Reebok para a nova época e a estrela da campanha foi a “madrinha” do clube, Lili Caneças. A rainha do jet set e do Instagram, de 82 anos, contou como foi fazer este vídeo, no estádio António Coimbra da Mota, em Cascais, de fato de treino vestido, numa tarde com temperaturas a bater nos 40 graus, após ter chegado de uns dias de férias, em Bodrum, na Turquia.

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