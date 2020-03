Kylie Jenner pede aos millennials que fiquem em casa

Kylie Jenner apelou aos seus 166 milhões de seguidores no Instagram para que fiquem em casa, através de um vídeo que partilhou nas stories. Horas antes, o médico Jerome Adams tinha pedido à mais nova do clã Kardashian que usasse sua influência na luta contra o coronavírus.

No programa Good Morning America, na quinta-feira, Adams disse que o país precisa dos influenciadores nas redes sociais, como Jenner, para chegar aos jovens que não estão a seguir os conselhos do governo Kylie Jenner apelou aos seus 166 milhões de seguidores no Instagram para que fiquem em casa, através de um vídeo que partilhou nas stories. Horas antes, o médico Jerome Adams tinha pedido à mais nova do clã Kardashian que usasse sua influência na luta contra o coronavírus.

No programa Good Morning America, na quinta-feira, Adams disse que o país precisa dos influenciadores nas redes sociais, como Jenner, para chegar aos jovens que não estão a seguir os conselhos do governo para que permaneçam isolados impedindo assim a propagação da Covid-19.

Spa, banhos e passatempos

"Esta manhã ouvi o médico e, apesar de eu já estar a praticar o distanciamento social, ele incentivou-me a vir aqui conversar convosco, disse Kylie Jenner, de 22 anos, no vídeo. Ela referiu que as estatísticas mostram que nos Estados Unidos, 29% dos casos de coronavírus [que vão em quase 15 mil] são em pessoas entre os 20 e os 44 anos: "Ninguém é imune. A geração millennial não é imune. Uma grande porcentagem de pessoas hospitalizadas são jovens adultos". Kylie, que é mãe de Stormi, de 2 anos, revelou que já está habituada a ficar em casa e que foi assim que passou a maior parte da sua gravidez para evitar os paparazzi. "Via filmes, lia livros, ficava dias inteiros no spa, tomava longos banhos e fazia passatempos. Ficar em casa é divertido!", recorda.