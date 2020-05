Grimes diz que mudou o nome ao filho: já não é X Æ A-12

A cantora Grimes diz que mudou o nome ao seu bebé, cujo pai é Elon Musk. Em maio, o casal anunciou que tinha dado um nome fora do comum ao recém-nascido: X Æ A-12.Porém, registar o bebé com esse nome não é permitido segundo as leis da Califórnia, que estipulam que os nomes oficiais só podem ser soletrados com as 26 letras do alfabeto, hífens e apóstrofos.Este domingo, no Instagram, um fã perguntou a Grimes se ela tinha mudado o nome do filho. Ela só respondeu: X Æ A-Xii.Desta maneira, são eliminados os números, mas Æ continua a não ser permitido de acordo com a lei.