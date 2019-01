Momento foi captado e está a circular nas redes sociais. Aconteceu durante uma conversa com uma participante num passatempo.

Manuel Luís Goucha, o apresentador do programa Você na TV na TVI, enganou-se no nome da sua colega. Em vez de chamar por Maria Cerqueira Gomes, o novo rosto das manhãs do canal de Queluz, disse "Cristina", numa alusão à sua antiga colega Cristina Ferreira.





Quando confundes o nome da tua atual com o nome da tua ex: pic.twitter.com/0XBtdCphr4 — Miguel (@miguel01cabral) 29 de janeiro de 2019

Cristina Ferreira precisa de um amigo (que não o Goucha) Há qualquer coisa de triste quando alguém querido se degrada aos nossos olhos. Quando o que era especial se corrompeu pela miséria do ego. Quando a pessoa se tornou outra pessoa porque lhe demos tanto mimo que a estragámos. Quando acreditávamos que essa pessoa era especial porque sabia defender-se de nós.

O momento ocorreu enquanto os apresentadores realizavam um passatempo. Depois de perguntar o nome à participante, Manuel Luís Goucha disse: "Daqui é o Goucha e a Cristina... a Cristina não, a Maria". A colega do apresentador reagiu com humor e fingiu abandonar o estúdio.O Programa da Cristina, o novo projeto de Cristina Ferreira, continua a liderar as manhãs na televisão portuguesa desde que estreou a 7 de janeiro.