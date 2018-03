O magnata do petróleo era o mais rico do planeta e talvez o mais avarento. Chocou o mundo quando recusou pagar 17 milhões pelo resgate do neto J. Paul Getty III.

Foi o homem mais rico do mundo na sua época, fundador da poderosa empresa petrolífera norte-americana Getty Oil, mas provavelmente também o mais avarento. Jean Paul Getty lavava a roupa nos hotéis para não pagar o serviço de lavandaria, instalou um telefone com moedas na mansão para cobrar as chamadas intercontinentais que os convidados faziam, e recusou pagar o resgate do neto favorito. A saga da poderosa família Getty, que inclui mortes por overdose de droga ou em acidentes, chega agora aos cinemas. O realizador Ridley Scott recupera a história dramática de Jean Paul em Todo o Dinheiro do Mundo, que estreia em Portugal no dia 8 de Fevereiro.



No filme, o magnata do petróleo, interpretado por Christopher Plummer, é apresentado como um solitário, insensível e sem afectos, que só amava a arte, de que era um ávido coleccionador. J. Paul Getty nasceu em Minneapolis, no estado norte -americano do Minnesota, a 15 de Dezembro de 1892, e aos 25 anos já tinha o primeiro milhão de dólares. Casou -se e divorciou -se cinco vezes e teve cinco filhos de quatro casamentos. "Um relacionamento duradouro com uma mulher só é possível para um falhado nos negócios e eu odeio falhar", disse. O casamento que mais durou, entre 1939 e 1958, foi o último, com Louise, conhecida como Teddy Getty Gaston, que morreu em 2017, aos 103 anos. Num livro de memórias, que publicou em 2013, Teddy contou como Getty, na década de 50, a repreendia por gastar tanto dinheiro com os tratamentos do filho, Timmy, que tinha um tumor cerebral e acabou por morrer aos 12 anos. Logo a seguir, divorciaram-se. "Getty era uma caricatura de riqueza e ganância. Quanto mais rico se tornava, mais dependente ficava do dinheiro, como se fosse um vício", disse David Scarpa, argumentista de Todo o Dinheiro do Mundo, à Vanity Fair. Pensa-se que a obsessão com a fortuna terá sido provocada por um trauma: o pai, George Getty, nunca confiou nas suas capacidades e antes de morrer disse-lhe que ele acabaria por destruir a empresa da família.



O episódio mais chocante da avareza de Getty, e que se tornou mediático, foi o do resgate do neto, que ele recusou pagar. Na madrugada de 10 de Julho de 1973, John Paul Getty III, então com 16 anos, foi sequestrado em Roma. Dois dias depois, Gail Harris, ex -mulher de J. Paul Getty Jr., recebeu uma chamada a pedir 17 milhões de dólares pelo resgate. Desesperada, Gail (que no filme é interpretada por Michelle Williams) implorou o dinheiro ao ex-sogro, que nem lhe atendia o telefone. "Tenho 14 netos. Se pagar um centavo, vou ter 14 netos sequestrados", justificou-se. John Paul morava com a mãe e os três irmãos, na capital italiana, desde que os pais se tinham divorciado, em 1964. Era um adolescente rebelde, célebre graças ao apelido, que tinha sido expulso de sete escolas e que participava em manifestações de grupos de extrema -esquerda.



O "palácio do prazer"

O avô reprovava o estilo de vida boémia do neto, assim como o do pai, seu filho, J. Paul Jr., que morava com a segunda mulher, a actriz holandesa Talitha Pol, em Marraquexe, numa mansão que ficou conhecida como "palácio do prazer". Era frequentada por celebridades como os Rolling Stones ou Yves Saint Laurent e consumiam -se lá de forma abundante drogas e álcool.



O magnata suspeitou que o sequestro fosse uma farsa para lhe extorquirem dinheiro e nem mesmo quando a orelha de J. Paul III foi enviada para um jornal italiano, com a ameaça de que o cortariam em mais pedaços, ele vergou. O mundo escandalizou-se perante a dureza do homem mais rico do planeta. Após cinco meses de cativeiro, o valor do resgate baixou para 3 milhões de dólares, dos quais o patriarca acabou por pagar 2,2 milhões, o máximo dedutível nos impostos. O resto emprestou -o ao filho, mas com juros.



Nova Iorque e o cocktail fatal

Os sequestradores libertaram Getty III a 15 de Dezembro de 1973 e Gail disse ao filho para ligar ao avô a agradecer, mas o milionário não o atendeu. J. Paul III nunca recuperou do trauma. Reconstruiu a orelha, casou-se aos 18 anos com Martine Zacher, que estava grávida, e mudaram-se para Nova Iorque, onde conviveram com Andy Warhol. Os excessos eram imparáveis. E em 1981 consumiu um cocktail fatal, de Valium, metadona e álcool, que lhe provocou um enfarte. Ao fim de seis semanas, quando despertou do coma, estava paralisado, cego de um olho e incapaz de falar. Condenado a uma cadeira de rodas, J. Paul Getty III passou o resto da vida em Beverly Hills, Los Angeles, recolhido numa casa transformada em hospital, até morrer, em 2011, com 54 anos. O seu filho, Balthazar Getty, de 42 anos, é actor e já fez perto de 60 filmes e séries.



Numa tensão permanente com a família, Jean Paul Getty passou os últimos anos da sua vida no Surrey, Inglaterra, na sua mansão do século XVI, rodeado por valiosas obras de arte, pelos seus pastores alemães e por mulheres com quem fazia sexo, graças a umas misteriosas injecções. Morreu a 6 de Junho de 1976, com 83 anos e uma fortuna de quase 2 mil milhões de euros.