Fundado por mulheres. Conheça o hospital onde nasceu Lilibet Diana

Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor nasceu na sexta-feira no hospital Santa Barbara Cottage. Uma pequena unidade hospitalar de Santa Barbara, a cerca de 10 minutos de carro da mansão dos pais, Harry e Meghan.



A proximidade terá sido um dos fatores da escola dos duques de Sussex mas também terá agradado ao casal as raízes feministas da instituição. O hospital foi fundado em 1888 por um grupo de 50 mulheres. Por ano, regista cerca de 2.400 nascimentos.



Nas instalações, de estilo colonial espanhol, que mais parecem um hotel do que um hospital, cada parto custa entre 8.000 e 16.000 mil euros, dependendo se é parto normal ou cesariana. Todos os quartos têm wifi, monitor de vídeo e um computador. Há um menu para os pedidos de comida e serviço de quarto. Os quartos estão ainda equipados com uma despensa com snacks variados, à disposição das mulheres em trabalho de parto ou dos seus acompanhantes.