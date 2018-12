Carina de 'Casa dos Segredos' corre perigo de vida em Paris

Ex-concorrente do 'reality show' da TVI esteve na capital francesa mas a viagem não podia ter corrido pior. Saiba tudo o que aconteceu.

O objectivo de Carina Ferreira, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos 7', era conhecer a capital francesa quando decidiu comprar um bilhete de avião para ir até Paris.



No entanto, o que era o realizar de um sonho tornou-se num verdadeiro pesadelo. Segundo a revista 'Maria', a nortenha ficou marcada pelos episódios de violência e tensão que se vivem neste momento na capital francesa.



"Houve muitos pontos que não pude visitar. Paris estava uma loucura, completamente a ferro e fogo. Muitas ruas estavam condicionadas, o clima era aterrador. Mas já tinha a viagem marcada e não ia deixar de ir por causa dos protestos", explica.



Desiludida com as suas férias, Carina ficou ainda pior no dia que marcava a sua vinda para Portugal. Foi assaltada. "Fui comer ao McDonald's e, quando me preparava para pagar nas máquinas automáticas, tirei a carteira da mala e um homem arrancou-ma da mão e fugiu", conta.



Os momentos seguintes foram de pânico. Carina receou não conseguir voltar para Portugal uma vez que todos os seus documentos se encontravam na carteira. No entanto, o terror não ficou por aqui... Quando a ex-concorrente se dirigiu às autoridades para dar conta do roubo, foi novamente surpreendida.



"Entraram polícias na sala, mandaram um homem para o chão e gritaram: 'bomba!'. O homem tinha ao lado dele um saco envolto em plástico. Mandara-me sair. Quando já estava cá fora, os polícias mandaram-nos evacuar o local. Estavam todos em pânico e com medo!", relembra o momento vivido no aeroporto.