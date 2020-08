Bugatti Centodieci. Conheça a nova “bomba” de 8 milhões de Ronaldo

Depois de o termos escrito em Março, agora, e de acordo com o "Corriere della Sera", é mesmo oficial. Cristiano Ronaldo juntou mais um Bugatti à sua colecção e logo o exclusivo Bugatti Centodieci, um modelo que custa 8 milhões de euros antes de impostos e que está limitado a apenas 10 unidades.

Inspirado no icónico Bugatti EB110, este modelo tem por base o Bugatti Chiron - que Ronaldo também tem - mas assume um visual bem mais agressivo, marcado por um pacote aerodinâmico bastante mais radical.

Por comparação com o Chiron, pesa menos 20 quilos e tem mais 100 cv, com o motor W16 de 8.0 litros com quatro turbos a produzir uns impressionantes 1600 cv. Este número permite-lhe acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,4 segundos e chegar aos 380 km/h de velocidade máxima.

A marca francesa só deve entregar o Centodieci a Ronaldo durante o próximo ano, o que significa que o craque português ainda tem alguns meses para arranjar espaço na garagem. E acredite que quando se tem "máquinas" como um Bugatti Chiron, um Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse e um McLaren Senna, isso pode ser um desafio.