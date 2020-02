Boris Johnson está noivo e vai ser pai

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e a noiva, Carrie Symonds, vão ser pais. O anúncio foi feito este sábado pelo casal em comunicado."O primeiro-ministro e Miss SYmonds estão muito felizes por anunciar que estão noivos e à espera de um bebé no início do verão", lê-se na nota divulgada pelos meios de comunicação locais.Johnson, de 55 anos, vai ser o primeiro caso em 250 anos de um primeiro-ministro em funções a casar no Reino Unido."Boris e Carrie estão muitos felizes com estas notícias. Eles já sabiam há algum tempo mas decidiram guardar segredos à espera de progressos na gravidez", disse fonte de Downing Street citada pelo jornal The Sun.