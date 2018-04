Ex-ministro fica com a custódia de Dinis e apresentadora com a de Carlota.

Bárbara Guimarães e Manuel Maria Carrilho chegaram a acordo na Justiça, com a apresentadora da SIC a desistir de todos os processos que tinha movido contra Manuel Maria Carrilho relacionados com os filhos de ambos, Dinis, de 14 anos, e Carlota, de sete.



No acordo, assinado em Janeiro, ficou estabelecido ainda que, além das 11 querelas entre os dois ficarem sem efeito, a guarda de Dinis seria entregue a título definitivo ao pai, enquanto Carlota fica com a mãe.



A decisão foi tomada depois de o ex-ministro da Cultura ter requerido, com carácter de urgência, a custódia de Carlota, depois de Bárbara ter sido apanhada a conduzir alcoolizada no Alentejo.