Anthony Bourdain perdeu a maior parte da sua fortuna nos anos anteriores à sua morte, ocorrida em Junho de 2018. A riqueza do chef, escritor e apresentador passou de 13,6 milhões de euros para cerca de um milhão de euros: uma perda de cerca de 90%.O tablóide PageSix teve acesso a documentos legais, que detalham o património de Bourdain. Tinha 362 mil euros em montante efectivo e depósitos, bens pessoais avaliados em 213 mil euros, 30 mil euros numa conta com acções, e bens intangíveis (como direitos de autor) avaliados em 427 mil euros.Nesta lista do seu património, não entra o apartamento que comprou com a ex-mulher, Ottavia Busia-Bourdain, em Nova Iorque em 2014.A sua herdeira legal é a filha de 11 anos, Ariane Busia-Bourdain. A jovem só terá acesso aos bens quando atingir a maioridade: por enquanto, quem os administra é a ex-mulher do chef.