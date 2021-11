Mira. Uma viagem por um rio morto

Da floresta primitiva, pouco resta. As escassas manchas de azinheiras e de medronheiros, sobreviventes aos incêndios e à desmatação, são agora uma espécie de retrato parado no tempo, do que outrora foi o cenário natural envolvente aos primeiros quilómetros do curso do Mira. "Não é difícil imaginar o que isto seria antigamente", sugere José Paulo Fernandes, junto a um vasto eucaliptal.