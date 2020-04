Não há fermento; há a bolacha, matzá, em lembrança à rapidez com que os judeus tiveram de abandonar o tecto tirano de Ramsés II, sem ter relógio para levedação. E esse é o pão da aflição que os nossos, os meus, antepassados comeram na terra do Egipto. Uma ansiedade experimentada na herança ética e solidária; quem tiver fome que venha e coma. Pessach, a Páscoa judaica, na diáspora, são sete dias, tendo duas noites vividas à mesa, a ler a Hagadá, a colecção de textos escolhidos da Bíblia e do Talmude onde, a cada ano, de geração em geração, conta-se como o Povo se libertou da escravidão.



Rituais, rezas, canções, cantilenas, sopa de verduras, carne cozida embrulhada em batatas doces, almôndegas redondinhas com ervilhas, favas com coentros, e vinho tinto em copo de tamanho generoso a ser bebido quatro vezes com o corpo recostado para a esquerda, que é o lado dos Homens livres. Sem sobremesa porque se quer manter o gosto do hacharozet, uma pasta de tâmaras, passas, nozes e amêndoas, pero, maça reineta, canela, amêndoa afogada em gotas de Chardonnay, como referência à argamassa usada na construção de palácios egípcios. A comemoração da festa da liberdade, que começa no 15º dia do mês de Nissan do calendário judaico (Março ou Abril), é o ouro em família. E quem não tem, fica a ter. Ninguém celebra Pessach sozinho, mesmo estando só.



Na tradição judaica-marroquina, a solidão não cabe em "Bibhilu yatsanu mimitsrayim"; com pressa, saímos do Egipto, expressando-se o início da cerimónia que o participante não é um espectador da saída, mas é parte integrante dessa saída. O coronavírus pensa que me fechou o mar, outrora aberto, para que os meus avôs voassem com os pés em direcção à emancipação. A rainha Isabel II é a esperança de mares escancarados: "…Melhores dias voltarão: estaremos com os nossos amigos de novo; estaremos com a nossa família de novo; vamos encontrar-nos de novo".



Enquanto esse tempo, que vem na promessa real, não chega, uma republicana sefardita está atada com cordas fortes ao medo da tosse e da febre, sobretudo, ao pavor de que possa contagiar a quem me deu à luz. A Páscoa a emblemar soberania, ainda assim, não parece um paradoxo nesta prisão que têm sido textos à procura de tinta. A quarentena, que já vai para um mês, até à vacina que esbofeteará de alto a baixo a Covid-19, mostra-se uma prova maior. Mas não a maior de todas. Faz 27 anos que o anjo da morte pensou que levava o meu pai. Levaria, depois, em Outubro. Ele, sem rins vivos, nos cuidados intensivos, e o meu irmão, a seu pedido, a conduzir-nos o rito de Pessach, na casa da nossa mãe.

