Voto dos isolados: 'Parece que as pessoas tiveram medo de votar a esta hora'

Uma escola com pouco movimento ao fim da tarde de um domingo (entre as 18h e as 19h). Nada de estranhar, certo? Mas esta era a hora em que deviam votar as pessoas infetadas com covid-19 e em isolamento devido a contactos de risco. Ao que a SÁBADO apurou, há mais de 780 mil pessoas que podiam votar que estão nestas condições.



Na escola básica Delfim Santos, em Lisboa, a afluência esteve bastante alta. Às 18h, mais de 60% dos eleitores recenseados para votar naquela escola já tinham votado, apurou a SÁBADO. Mas a partir das 17h30, o número de pessoas presentes nas escolas reduziu bastante e as mesas de voto ficaram vazias, confirmou um dos presidentes da mesa de voto. "As pessoas vieram todas votar cedo, parece que tinham medo de votar a esta hora", disse.



O mesmo confirmaram os funcionários que estavam a orientar as pessoas à entrada da escola. "Durante a manhã não tivemos mãos a medir, mas a partir das 16h30 tornou-se quase um deserto", confirmaram.