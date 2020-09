Falta de distanciamento entre os idosos, incumprimento dos rácios de enfermeiros, inexistência de turnos para as refeições ou de equipas de funcionários a trabalhar em espelho. São apenas quatro das 10 as desconformidades apontadas ao lar de Santa Luzia, da Santa Casa da Misericórdia de Ourique — o mesmo onde existiam 27 casos positivos nesta quarta-feira, 16.



As falhas constam de um relatório a que a SÁBADO teve acesso. O documento, com a data de 13 de agosto, descreve a vistoria realizada pela equipa conjunta da Segurança Social, Proteção Civil e Saúde Pública a este lar de Ourique. Esta iniciativa decorreu na sequência das vistorias que estão a ser feitas aos lares a pedido do Governo.



À SÁBADO, num artigo que pode ler na íntegra na edição de 17 de setembro, o provedor, José Raul dos Santos disse já estar a tentar encontrar soluções para as "recomendações" da vistoria.







ePaper ou encontre-o nas bancas a 16 de setembro de 2020.

