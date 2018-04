Uma fragata da Marinha Portuguesa resgatou na tarde de terça-feira 46 migrantes irregulares de uma embarcação sobrelotada de madeira e em perigo de naufrágio, ao largo de Lampedusa. Os militares prestaram os primeiros socorros, não havendo registo de feridos graves.





O resgate elaborado pela fragata "D. Francisco de Almeida" foi efectuado após um pedido das autoridades italianas para interceptar uma embarcação com migrantes que navegava da costa da Tunísia em direcção à ilha italiana Lampedusa.Após o resgate, os migrantes foram entregues no porto de Trapani às autoridades italianas.Veja o vídeo do resgate: