Ventura: “Se tivesse sido o candidato do PSD, tinha tido 40%”

Na primeira entrevista após as presidenciais, o líder do Chega! dá por adquirida a reeleição no partido e já aponta para as autárquicas.

O líder do Chega! recebeu a SÁBADO na sede do partido para a sua primeira entrevista após as eleições presidenciais do passado domingo. Diz que vai usar os resultados para preparar as autárquicas e deixa um aviso à direita: não pretende moderar-se e quer um governo Chega!-PSD e não PSD-Chega!.



Há um mês, na entrevista que deu à SÁBADO, disse: "Para mim é evidente uma coisa: se ficar atrás de Ana Gomes, neste contexto, de não haver apoio do PS, acho que Ana Gomes é uma má candidata, se eu não tiver um resultado melhor é porque fiz um mau trabalho." Mas no domingo pareceu um discurso de vitória, até falou de "uma noite histórica". Em que ficamos?



Acho que tivemos um resultado extraordinário, de facto. Acho que 12% para um partido que veio de 1% é histórico. Acho que vai reconfigurar a direita em Portugal. Mesmo assim, atendendo que a candidata é Ana Gomes, acho que devia ter feito mais – e portanto, a responsabilidade é minha. É importante dar aos militantes a palavra, para saberem se querem ou não esta continuidade. Eu avalio positivamente isto pelo número, mas este número só me deixaria feliz se Ana Gomes tivesse 11% ou 10%. Ela não conseguiu esse resultado por ela, foi por ser socialista. Se tivesse

sido o candidato do PSD, tinha tido 40%, provavelmente.