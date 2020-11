A partir deste domingo, ter a viatura suja dá direito a chumbo na inspeção periódica obrigatória. As novas regras fazem parte de um conjunto de alterações à lei que resultam da transposição de uma diretiva europeia.

“Sempre que as condições de limpeza prejudiquem as observações durante a inspeção, o veículo deve ser reprovado”, refere o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, numa portaria publicada em Diário da República, em julho. Mas as novas exigências não se ficam por aqui.Outra das novidades é a fiscalização do número de quilómetros dos veículos, entre duas inspeções, para detetar manipulações no conta-quilómetros de carros usados para vender.