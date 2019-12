Vários colégios privados investigados por suspeitas de notas inflacionadas

A Inspecção-Geral da Educação e Ciência ( IGEC ) abriu 20 processos a estabelecimentos de ensino por suspeitas de inflação de notas de alunos no ensino secundário, com o objetivo de facilitar a entrada no ensino superior.

Público , a maior parte dos casos refere-se a colégios privados. O Externato Ribadouro, no Porto, tem três investigações em curso. O mesmo jornal revela que a pena pode levar ao encerramento do colégio.