Vacinação: Longas filas e 45 mil jovens vacinados na manhã de sábado

A vacinação dos jovens com idades entre os 12 e os 15 anos começou este sábado e, segundo informação avançada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, até às 11h45 já tinham sido vacinados 45 mil jovens. O coordenador da task-force para o programa nacional de vacinação contra a covid-19 falou este sábado aos jornalistas, à porta do centro de vacinação de Alcabideche, no concelho de Cascais.