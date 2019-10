Urgência Pediátrica do Hospital Garcia de Orta encerra na noite desta segunda-feira por falta de médicos

O Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta informou que a Urgência do Serviço de Pediatria vai encerrar esta segunda-feira à noite por falta de médicos pediatras para cumprir a escala notura.





De acordo com um comunicado oficial, o serviço encerrará das 21h00 desta segunda-feira, dia 14 de outubro, até às 08h30 de amanhã, dia 15 de outubro.É solicitado aos utentes que "caso necessitem de recorrer a uma urgência pediátrica durante o referido período, se dirijam à Urgência Pediátrica do Hospital de Santa Maria ou do Hospital de Dona Estefânia".