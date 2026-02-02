Universidade do Porto mostra que idosos com solidão utilizam mais recursos de saúde

Foi identificado "um maior número de consultas, mais episódios de ida às urgências e um consumo mais elevado de medicamentos entre idosos que apresentam solidão severa".

Um estudo da Universidade do Porto que inquiriu mais de 300 idosos no Baixo Alentejo concluiu que os mais velhos com um nível mais elevado de solidão são quem utiliza com mais frequência os recursos de saúde.



Idosos que vivem em solidão procuram mais cuidados médicos DR

"Quanto maior o nível de solidão, maior é a utilização de recursos de saúde", é a conclusão resultante de um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP).

Esta investigação, revelou esta segunda-feira à agência Lusa a FMUP, em comunicado, identifica "um maior número de consultas, mais episódios de ida às urgências e um consumo mais elevado de medicamentos entre idosos que apresentam solidão severa".

O estudo, intitulado "A solidão como determinante da utilização dos serviços de saúde em idosos" e publicado na revista European Geriatric Medicine, envolveu a realização de um inquérito a mais de 300 pessoas idosas residentes no Baixo Alentejo (correspondente ao distrito de Beja).

Trata-se de "uma região predominantemente rural, envelhecida e socialmente vulnerável", explicou a FMUP, referindo que os resultados mostram que "mais de metade dos participantes referiram solidão leve e cerca de 15% apresentaram níveis de solidão severa".

"A solidão severa associou-se a uma média de quase sete medicamentos por dia, cerca de seis consultas anuais nos cuidados de saúde primários e duas visitas ao serviço de urgência, números substancialmente superiores aos observados nos participantes sem solidão", adiantou Paulo Santos, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e um dos autores do estudo.

A solidão, pode ler-se, "surge como um determinante clínico que aumenta a procura de cuidados médicos, não por agravamento da doença, mas frequentemente como forma de substituir a ausência de relações sociais, com potenciais impactos humanos e económicos relevantes".

Segundo os investigadores, "a falta de identificação da solidão como qualquer outro fator de risco contribui para a medicalização do sofrimento social e para respostas de saúde menos ajustadas às necessidades reais das pessoas idosas".

Por isso, são necessárias "mudanças estruturais na forma como a solidão é reconhecida e tratada" e é preciso reforçar o "investimento em transportes, espaços públicos, programas comunitários e estratégias de envelhecimento ativo".

"A solidão é prevenível, identificável e dispõe de tratamento adequado", lembram os autores do trabalho, que contou com a colaboração das médicas e investigadores Ângela Mira e Cristina Galvão, da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), que abrange 13 dos 14 concelhos do distrito de Beja.

Integrar o rastreio sistemático da solidão nos cuidados de saúde e implementar modelos de prescrição social, como atividades comunitárias, programas intergeracionais ou grupos de vizinhança, são duas das medidas que os investigadores apontam no estudo como "uma resposta eficaz e alinhada com a evidência internacional".

"A solidão afeta negativamente a saúde dos idosos e acarreta uma maior pressão sobre o sistema de saúde. A solução não pode passar pela prescrição de mais comprimidos, mas sim por reforçar este sentido de comunidade", defendeu Paulo Santos.