Universidade do Minho suspende aulas presenciais devido ao coronavírus

A Universidade do Minho suspendeu todas as aulas presenciais devido ao agravamento da "situação sanitária no norte do país" causada pelo aumento de casos de coronavírus.

Num despacho, o reitor determinou ainda que "não são autorizadas deslocações em serviço" e que "são suspensas as deslocações em serviço que tenham sido previamente autorizadas".



No campus de Gualtar, Braga, "são encerrados os edifícios 1, 2, 3 e 15".



"É recomendada a submissão voluntária de estudantes, professores, investigadores e trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão oriundos de países com casos confirmados de Covid-19 a um período de quarentena, de 14 dias, após a sua chegada ao país", lê-se ainda no despacho divulgado no Facebook.



Em toda a Universidade do Minho, aplica-se ainda o "encerramento dos serviços de bibliotecas e das unidades alimentares", "a suspensão dos eventos e atividades desportivas", "a suspensão de reuniões de júris de concursos e de provas académicas (mestrado, doutoramento, agregação e título de especialista), bem como da realização de conferências, seminários, cerimónias e eventos de natureza similar", "o encerramento de todas as áreas de atendimento presencial a utentes nas unidades orgânicas, unidades de serviços, unidades culturais e Serviços de Ação Social" e a "a suspensão da mobilidade outgoing e incoming de estudantes, professores, investigadores e trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão".



O teletrabalho será privilegiado. Já "os estudantes que se encontram instalados nas residências da Universidade do Minho com possibilidade de regressar temporariamente ao seu domicílio devem fazê-lo, minimizando os contactos interpessoais e respeitando as recomendações da Direção Geral de Saúde", ao passo que "os estudantes que se encontram na Residência Carlos Lloyd Braga e na Residência de Santa Tecla (Bloco B e Bloco D) devem manter-se em quarentena profilática, sendo-lhes asseguradas as condições necessárias à sua permanência nas residências (designadamente alimentação, cuidados de saúde, higiene, etc.)".