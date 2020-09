Tocando na Bahia na tarde de 22 de janeiro de 1808 a esquadra que conduzia de Lisboa para o Rio de Janeiro a fugitiva família real portuguesa, e não desembarcando ninguém pelo adiantado da hora, à noite a geral iluminação da cidade, acompanhando-a em todas as suas sinuosidades, apresentava um deslumbrante aspecto. D. João, ao contemplar do tombadilho da nau capitânia tão belo espetáculo, exclama radiante de alegria, voltando-se para a gente da corte que o rodeava: ‘Está bem bom para o inglês ver’, indicando com um gesto o lugar em que fundeava a nau ‘Bedford’, da marinha de guerra britânica, sob a chefia do almirante Jervis, de comboio à frota real portuguesa(1).





No dia 27 de agosto de 2020, em plena e incaracterística "silly season" e sem que os órgãos de comunicação social, tão normalmente ávidos, tenham dado sequer conta, deu à costa a Lei que define os objetivos, prioridades e orientações de política criminal para o biénio de 2020-2022. A Lei nº 55/2020, de 27 de agosto.

São definidos crimes prioritários na investigação criminal, bem como são definidos crimes de prevenção prioritária.

Com a crescente "musculatura" e descaracterização, surgem os normais "inimigos" a abater nesta "guerra" de princípios.

Desde os normais crimes violentos, passando pela violência doméstica, pelo terrorismo, claro, pela criminalidade económica, surgem agora dois, nascidos dos tempos que correm. Os incêndios rurais e a propagação de doença.

Compreendem-se os objectivos, claro. Mas, a confusão começa logo na inovadora distinção entre crimes de investigação prioritária e crimes de prevenção priorotária. Porém esta distinção nunca é concretizada dado não existir um critério qualquer, seja material ou meramente formal de distinção. Aliás, os catálogos são semelhantes ou mesmo completamente coincidentes…

Virtualidades comporta esta lei, nomeadamente no acompanhamento do cumprimento de pena e na posterior reinserção dos agentes do crime, por molde a prevenir a reincidência.

Mas, na senda da "musculatura" desenfreada, transporta esta lei o problema de sempre: uma transposição quase acrítica de instrumentos de Direito Internacional e da União Europeia com o sempre existente perigo, o de possíveis sobreposições em relação a diplomas nacionais com soluções legislativas distintas se não mesmo opostas. Algo criticável ou subversão do sistema é a cedência de competências ao Ministério Público de atribuição de caráter prioritário na fase de inquérito, vinculando o Juiz (órgão de soberania), o qual só se, fundamentadamente, entender o contrário, vê-se confrontado com a imposição de precedência na determinação de data para a realização de atos de instrução, de debate instrutório, de audiência de julgamento e na tramitação e decisão nos tribunais superiores, sem prejuízo da prioridade a conferir aos processos considerados urgentes pela lei.

O fundamento para esta atribuição de prioridades é bem manifesto, uma crítica evidente ao sistema judicial. Visa-se a celeridade processual onde e quando é mais necessária, assegurando-se o direito a uma decisão em prazo razoável em matéria penal, com o consequente efeito de estabilização das expetativas comunitárias na capacidade de ação dos órgãos de polícia criminal e do sistema de justiça, diz-se.

O risco é evidente e a forma de combater a morosidade do sistema completamente errática! Risco de só os crimes a coberto desta lei andarem com grave prejuízo para todos os demais, nomeadamente os que atingem bens jurídicos de carácter mais pessoal como a honra e a consideração. Errática porque não é com a atribuição de prioridades que se combate a morosidade. Vão deslocalizar-se magistrados do MP para as secções "prioritárias" desfalcando outras, o mesmo acontecendo com os Funcionários Judiciais. Porém, basta ver as estatísticas para perceber que os números de efectivos são poucos, já sem falar da falta de meios ao seu dispor que são quase ofensivos de um Estado de Direito que se diz e quer Europeu e Moderno.

Talvez se pensássemos numa verdadeira reforma processual penal com redução de etapas, com um acompanhamento muito mais presente do Juíz de Instrução Criminal em toda a fase de inquérito, com uma redução de formalismos bacocos e anquilosados, aí sim, conseguiríamos atacar a morosidade e dar à comunidade a resposta que as, legitimas, expectativas da mesma merecem satisfação.

Por outro lado, parecemos entrar num verdadeiro reino de utopia quando, sabendo todos que nunca será assim, vemos prever conjuntos de equipas multidisciplinares, reforço de acompanhamentos, interação de órgãos de polícia criminal, tudo tendo em vista o louvável apoio à vítima por um lado e, por outro a prevenção da reincidência. Tudo muito bonito no papel mas, conhecendo as carências do sistema, a inexistência de efectivos, de meios (mesmo os mais rudimentares como por exemplo as fotocopiadoras e scanner’s), a falta de sensibilidade na gestão dos recursos que são feitos por pessoas sem qualquer conhecimento de gestão, tudo isso, redundará numa coisa, mais uma: uma lei "para Inglês ver"!

(1) uma das múltiplas explicações para a origem da expressão "para Inglês ver".