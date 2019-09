A União Europeia decidiu criar um mecanismo de proteção civil depois dos incêndios de 2017 em Portugal, que provocaram a morte de mais de 50 pessoas e obrigaram ao pedido de ajuda europeia. No entanto, Portugal decidiu ficar fora do rescEU, revela o Público desta segunda-feira.

O programa de auxílio foi criado depois da Comissão Europeia admitir que falhou na ajuda a Portugal e o principal objetivo do rescEU era de "rede de segurança" no caso de catástrofes naturais ou outros incidentes para os quais os Estados-membros não tenham capacidade de resposta.Para já, Portugal ficou fora desta fase de transição do rescEU e só deverá entrar na fase permanente, embora não sejam conhecidas intenções do Governo sobre esta matéria. o comissário europeu aponta que Portugal quer fazer "parte do programa, mas não se comprometeu por causa de alguns procedimentos nacionais.A introdução de Portugal no mecanismo foi defendida pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, mas, em resposta ao jornal, o gabinete do Ministério não explicou porque decidiu não afectar meios ao rescEU, com o MAI a indicar que "a possibilidade de prestação de ajuda internacional não está dependente da criação de capacidades rescEU".No entanto, o MAI referiu ao Público ajudas prestadas à Suécia, no ano passado, com o envio de meios aéreos para o combate a incêndios, e a Moçambique, por altura do ciclone Idai, que fazem parte de um mecanismo que vai deixar de existir. No novo programa, Portugal está fora.