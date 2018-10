(em actualização)

O Tribunal da Relação de Lisboa mantém as medidas de coacção de prisão preventiva aplicadas aos 23 suspeitos das agressões a jogadores e treinadores do Sporting na Academia de Alcochete."O Tribunal da Relação de Lisboa pronunciou-se já, em 8 acórdãos, pela manutenção das medidas de coacção de prisão preventiva aplicadas aos arguidos, considerando-as necessárias, proporcionais e adequadas, atentas as necessidades e exigências cautelares e as penas abstractas previstas para os crimes indiciados", lê-se na nota da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.Recorde-se que os arguidos foram indiciados pelos crimes de introdução em lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida agravado, incêndio florestal, resistência e coação sobre funcionário e também de um crime de terrorismo.