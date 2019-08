Joel Eldridge, de 30 anos, tinha chegado a Portugal, mais concretamento à Sertã, em janeiro do ano passado. À família falou de negócios de construção civil, diss que ia ajudar a reconstruir uma casa. Admitia depois radicar-se no nosso país. Deixou de comunicar a 7 de julho do ano passado. Não usou contas bancárias, nunca mais atendeu o telefone, apagou as redes sociais.Leia mais no Correio da Manhã