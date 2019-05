Em abril, Chaves deu uma entrevista ao jornal i em que aludiu a Brandão Ferreira: "O juramento ou é sentido, interiorizado e praticado ou é mais um ato gratuito. A pessoa que vai a tribunal também jura dizer a verdade. Os espanhóis vão ao exagero de beijar a bandeira um a um. Tudo bem. Mas depois é preciso justificar no dia-a-dia. Sou colega de curso do tenente-coronel piloto aviador Brandão Ferreira, dormíamos lado a lado. Sempre foi a antítese do militar. Alguém disse que a religião católica é tão boa, tão boa, que mesmo os padres que tentaram acabar com ela não conseguiram. E eu aplico isto aos militares."



Após a entrevista, Brandão Ferreira enviou um direito de resposta ao jornal em que indicava que a direção "passará, no futuro, a ter mais cuidado com quem escolhe para entrevistar".

O general Carlos Chaves (na imagem) acusou o tenente-coronel Brandão Ferreira de o ter agredido com um soco na cara. De acordo com declarações de Chaves ao jornal Sol, Brandão Ferreira deu-lhe "um soco mal abri o vidro do carro".Chaves é major-general na reforma. Uma testemunha ocular alega: "Encontrei-o a sangrar como um touro."