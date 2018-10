De acordo com o mais recente briefing da Protecção Civil, o furacão sofreu um desvio de trajectória para a "faixa mais a norte, ou seja, mais a norte de Lisboa", entre "Setúbal e Porto".

A Autoridade Nacional da Protecção Civil explicou que a trajectória do furacão Leslie sofreu uma alteração, desviando-se para a "faixa mais a norte, ou seja, mais a norte de Lisboa", entre "Setúbal e Porto". Em conferência de imprensa na sua sede, em Carnaxide, o comandante Belo Costa referiu ainda que a autoridade não tem informação de que as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama vão ser encerradas, ao contrário do que foi avançado pela RTP.



A Protecção Civil informou, durante o briefing realizado às 18h, que o furacão "perdeu intensidade mas ganhou velocidade", o que significa que vai chegar a terra "mais rapidamente do que estava previsto". A entidade apelou ainda à população para que proteja "os seus", "bens e patrimónios" e que evite "ao máximo andar na rua", sobretudo junto à costa e nas zonas arborizadas.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o período crítico da tempestade será entre as 23 horas deste sábado e as 4h00 de domingo. O mesmo revela que o Leslie será o mais poderoso furacão a atingir Portugal desde 1842 e que os seus ventos podem ultrapassar os 180 km/h - o que, a confirmar-se, será um máximo histórico no país.

Este atinge Portugal já como depressão pós-tropical e a sua chegada ao país nem estava prevista. O furacão esteve praticamente parado a sudoeste do arquipélago dos Açores durante mais de duas semanas e a probabilidade da sua passagem pelo território continental era de menos de 10%.