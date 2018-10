A circulação mantém-se normalizada na ponte e assim se irá manter até que haja uma mudança brusca do estado do tempo.

A passagem do furacão Leslie por Portugal Continental poderá obrigar ao encerramento do trânsito na Ponte 25 de Abril. De acordo com o Correio da Manhã junto da Brigada de Trânsito da GNR no local, a circulação pode ser condicionada a motociclos e pode haver necessidade de encerrar faixas.



A acção de encerrar faixas ou mesmo a circulação total da Ponte 25 de Abril será tomada pela própria BT da GNR sem necessidade de que a Protecção Civil assim o indique. A mesma entidade confirmou ao final da tarde deste sábado que a circulação se mantém normalizada na ponte e assim se irá manter até que haja uma mudança brusca do estado do tempo.



O furacão Leslie é o mais poderoso a atingir Portugal desde 1842 e os seus ventos podem ultrapassar os 180 km/h - o que, a confirmar-se, será um máximo histórico em Portugal, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



A Autoridade Nacional de Proteção Civil refere que o período crítico da tempestade que cairá sobre Portugal Continental será entre as 23h00 de sábado e as 4h00 de domingo, sendo que esta entrará no território por volta das 18h00.