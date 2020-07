Os próximos dias ficam marcados por uma gradual subida da temperatura, com o regresso aos 40 graus.

“A temperatura máxima deverá variar entre 30 e 35°C na generalidade do território, com valores ligeiramente inferiores junto à faixa costeira (entre 25 e 30°C), e devendo atingir valores entre 35 e 40°C em algumas regiões do Interior”, nomeadamente em Trás-os-Montes, Beira Baixa, Ribatejo e Alentejo, avançou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.Os riscos para a saúde resultantes do calor colocam sob aviso amarelo os distritos de Beja, Setúbal, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Bragança, Vila Real e Braga.