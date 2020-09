Surto de Covid-19 em lar no Porto mata 16 pessoas

O surto de Covid-19 na Residência Montepio, um lar de luxo no Porto, provocou a morte a 16 pessoas entre os 48 infetados (29 utentes e 19 profissionais). Segundo o Público, que cita dados da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, há ainda três pessoas internadas.





A ARS do Norte não esclareceu se as 16 mortes correspondiam apenas a utentes da Residência, mas fonte do Hospital de Santo António, que recebeu os doentes, assegurou ao jornal que os óbitos dizem respeito a utentes do lar.