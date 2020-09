StayAway Covid chega ao milhão de utilizadores. Mas 100 mil instalaram a aplicação errada

A aplicação de rastreio à Covid-19 StayAway Covid já foi descarregada quase um milhão de vezes em apenas 18 dias. No total foram feitos 925.884 downloads em menos de três semanas, mas apenas 46 infetados inseriram os seus códigos de infeção, dando origem a 53 telefonemas à linha SNS24, segundo dados do Expresso.

Ao mesmo tempo, uma aplicação espanhola e com um nome semelhante, viu os seus números de descarregamentos disparar após o lançamento oficial da StayAway Covid. Foram já mais de 100 mil os utilizadores a descarregarem a Stayaway, uma aplicação que apenas mede distâncias entre pessoas através de comunicações bluetooth.

A aplicação portuguesa também usa o Bluetooth, mas recorre ainda a outras tecnologias de localização e é a escolha oficial do Governo para o rastreio de contactos suspeitos de estarem infetados com a Covid-19, possibilitando a introdução de códigos que levam ao alerta de pessoas próximas de infetados nos dias anteriores. A StayAway Covid pode ser descarregada para android e para iOS.

De acordo com o Expresso, os criadores da Stayaway Covid já contactaram a Google sobre a confusão entre as duas aplicações, com a empresa a não se ter mostrado aberta a remover a aplicação ou removê-la do mercado português. No entanto, esta terá sido já retirada da Google Play.