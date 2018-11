SPA condenada a pagar um milhão a ex-director que despediu

A Sociedade Portuguesa de Autores despediu Pedro Costa alegando justa causa. Tribunal decidiu que despedimento era ilícito e condenou a SPA a pagar um milhão e readmitir o ex-director.

Pedro Costa foi, até 2008, o director da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA). Ao fim de quatro anos à frente da instituição, o economista viu o seu posto ser extinguido. O tribunal condenou a SPA a readmitir o seu ex-director e igualmente pagar-lhe milhão e cinquenta mil euros, mais os juros de mora, tendo apenas encontrado uma infracção provada: o ex-director-geral não apertou a mão a um dos administradores da SPA no dia em que este lhe comunicou a instauração de um processo disciplinar com vista ao seu despedimento.



Quatro anos depois de chegar à direcção da SPA, Pedro Costa foi despedido com alegada justa causa, depois de um processo disciplinar em que lhe foram imputadas várias infracções, avança o jornal Público.



O economista chegou à SPA depois da conturbada administração de Luiz Francisco Rebello e foi bastante bem recebido pela administração até que, em Fevereiro de 2008, foi notificado por escrito que o seu posto de trabalho ia ser extinto e de que o seu contrato de trabalho terminava com a extinção do mesmo. O documento continha a assinatura do então administrador-delegado da direcção e do Conselho de Administração, José Jorge Letria, e por dois outros administradores já falecidos.



Pedro Costa terá entregue uma contestação formal do seu despedimento e, na sequência, recebeu uma comunicação em que seria levantado um processo disciplinar com vista ao seu despedimento com justa causa. Com este segundo documento, o despedimento deixou de estar ligado à extinção do posto de trabalho e passou a ser consequência do processo disciplinar levantado contra si, explica o diário.



Em finais de Novembro de 2015, o Tribunal do Trabalho de Lisboa considerou o despedimento por justa causa ilícito e condenou a SPA a indemnizar o ex-director e a reintegrá-lo "no mesmo posto de trabalho, sem prejuízo da antiguidade e categoria profissional". No total, sendo que a remuneração de Pedro Costa era de 10.000 euros mensais, o valor da indemnização foi fixado em 1.049.647 euros. Foram ainda acrescentados os juros de mora e as contribuições da entidade patronal para a segurança social, o que perfaz um total de 1,5 milhões de euros gastos pela SPA no processo, sem contar com custas judiciais e honorários de advogados.



A extinção do lugar de director-geral acabou por não se concretizar, apesar de ficar vago durante sete anos, até que a socióloga Paula Cunha foi escolhida para directora-geral do organismo. Mas a 13 de Fevereiro de 2017, três meses depois da decisão do tribunal de reintegrar Pedro Costa, a SPA extinguiu o cargo ocupado por Paula Cunha, que passou a administradora.



A SPA recorreu da decisão, mas a mesma foi confirmada a 21 de Dezembro pelos juízes da Relação. Foi apresentado novo recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Nos termos do acórdão proferido em Junho pelos juízes da 4.ª Secção do Supremo, os fundamentos alegados no recurso não preenchem tais requisitos, pelo que o mesmo nem sequer foi admitido, explica o jornal Público.



Pedro Costa apresentou-se ao serviço em Janeiro de 2018, mas foi informado que não havia motivo para regressar já que ia ser alvo de novo processo de despedimento por o lugar de director-geral já não existir por ter sido extinto.



A SPA já pagou o montante devido a Pedro Costa, mas a sua readmissão está actualmente pendente do processo que instaurou contra o novo despedimento de que foi formalmente notificado no fim de Fevereiro. As audiências do julgamento começaram no final de Setembro, no Palácio da Justiça de Lisboa, devendo terminar no próximo dia 15 de Novembro.



Pedro Costa alega que a decisão de extinguir o seu posto de trabalho não tem fundamento que não a vontade de o despedir, enquanto a SPA afirma que sempre cumpriu a lei.