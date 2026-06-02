Soure transforma-se durante três dias em vila templária

A iniciativa conta com 100 figurantes diários e os visitantes terão a possibilidade de alugar trajes para integrar as atividades.

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Soure, no distrito de Coimbra, transforma-se numa vila templária de sexta-feira a domingo, com realização do evento "Origem Templária Soure", que visa valorizar a sua identidade histórica e reforçar a atratividade cultural e turística.



Soure vai recuar à época medieval durante três dias Origem Templária Soure

"O investimento que fazemos, este ano, com a 'Origem Templária', é só o início de um conjunto de atividades estruturadas que queremos empreender para afirmar Soure como um território templário e para construirmos, em cima deste ativo, uma dimensão muito importante do que será a nossa oferta turística", afirmou esta terça-feira o presidente da Câmara Municipal de Soure, Rui Fernandes, na conferência de imprensa de apresentação do evento.

A iniciativa realiza-se no Castelo de Soure e no Parque 1111, na zona adjacente, e, segundo a vice-presidente, pretende proporcionar aos visitantes "uma experiência imersiva" sobre a forma como se vivia na época medieval em Soure e a importância do concelho na altura.

"Queremos que as pessoas que vêm a Soure e os próprios sourenses percebam o que foi o nosso concelho e a importância que teve no contexto da criação da nacionalidade e daquilo que foi a linha de defesa da fronteira entre Portugal já conquistado e o resto do país que faltava conquistar. E Soure, e o Castelo em particular, teve uma importância muito significativa", apontou Teresa Pedrosa.

Durante três dias, além de um mercado, o visitante é convidado a participar em oficinas e saberes medievais, atividades para as famílias, bem como assistir a cortejos e viver momentos de animação histórica e programação cultural.

"Queremos que seja uma experiência de alguma forma lúdica, que as pessoas venham conhecer o que é que se fazia anteriormente, mas que venham viver a experiência da forma a que lhes dê prazer e que se sintam bem, e que sejam atividades de envolvimento das famílias", acrescentou. A iniciativa conta com 100 figurantes diários e os visitantes terão a possibilidade de alugar trajes para integrar as atividades.

O programa começa na sexta-feira, às 10:30, com o núcleo de saberes da ordem e inclui ainda uma demonstração de esgrima, história, oficinas temáticas, entre elas de escrita medieval, e voos de aves de rapina. Para as 17:00, está agendada a lição magistral "Os Templários na Terra Santa e em Portugal", sobre a importância de Soure no contexto templário, com a presença de João Gouveia Monteiro, que participará também, às 17:45, no conselho aberto, a par de Luís Mota Figueira e Filipe Pires, explorando uma vertente de conhecimento científico. Prevê-se também uma demonstração de armas e exercícios de cavaleiros e um repasto templário, sujeito a inscrição prévia.

No sábado e no domingo, durante o dia, decorrerão oficinas temáticas, demonstrações da arte de armas e jogos, bem como a leitura de contos, lendas e tradições dedicados à época medieval, pela equipa da Biblioteca Municipal. Para sábado, às 22:00, está marcado o cortejo templário noturno, seguido do espetáculo "Soure 1128 -- a crónica de fogo e pedra", às 23:15, e da atuação da banda local de rock Balbúrdia, a completar 30 anos de carreira, às 00:00.

Há também uma aposta na gastronomia, com as 10 freguesias do concelho a juntarem-se ao evento na confeção de ementas e na recriação de refeições da época. "Temos expectativas elevadas pelo que o evento pode ser, mas, sobretudo, porque queremos que marque uma forma distinta de ativarmos este recurso templário que temos em Soure", referiu o presidente da Câmara Municipal. A entrada é gratuita.