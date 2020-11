Segundo a sondagem da Aximage para a TSF e Jornal de Notícias, Marcelo Rebelo de Sousa tem uma vantagem de 45 pontos percentuais para a principal adversária, Ana Gomes. O atual chefe de Estado recolhe 62,5% das intenções de voto, enquanto a antiga eurodeputada soma apenas 17,2%.

O Presidente da República ainda não anunciou a recandidatura para as eleições de 2021, mas as sondagens colocam-no com uma vantagem confortável para uma reeleição na primeira volta.Atrás de Ana Gomes está André Ventura, com quase menos 10% das intenções de voto. O líder e deputado único do Chega regista 7,6% das intenções de voto desta sondagem, com Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda, a recolher 4,7% das intenções de voto.O candidato e também eurodeputado do PCP, João Ferreira, segue atrás com 1,6%, com o candidato da Iniciativa Liberal, Tiago Mayan, a somar 1,5% das intenções de voto desta sondagem.