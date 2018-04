Apesar de as temperaturas máximas continuarem a subir até quinta-feira, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) garantem que a chuva volta já na sexta-feira - acompanhada de uma descida das temperaturas.



Para este mês de Abril, o IPMA prevê valores acima da média, podendo a temperatura máxima atingir os 25°C em todo o território. Quinta-feira será o dia mais quente da semana - com alguns distritos a alcançar temperaturas perto dos 27 graus.

Já as temperaturas mínimas devem variar entre 4ºC e 13ºC em todo o território continental.

Apesar destas subidas, o mau tempo regressa com o fim-de-semana: a chuva volta na sexta-feira e fica, pelo menos, até terça-feira, segundo previsões do IPMA.