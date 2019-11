É assinado esta sexta-feira, 29, um contrato para a legislatura entre o Governo e as instituições de ensino superior. Como em qualquer contrato, ambas as partes assumem compromissos -- aqui o objetivo é "estimular a convergência com a Europa" até 2030. Se, por um lado, o executivo promete destinar 1.160 milhões de euros em 2020 para as instituições do Ensino Superior. Estas, por sua vez, comprometem-se a diversificar as suas fontes de financiamento, desde as receitas próprias (como a colaboração com as empresas e a administração pública) até ao "reforço na captação de fundos comunitários".E aqui estão duas das críticas que Gonçalo Leite Velho lança a este contrato. Por um lado, refere, os 1.160 milhões de euros inscritos no Orçamento do Estado (OE) para 2020 não são suficientes. "Várias instituições estão deficitárias e não é necessário grande esforço orçamental" para ajudá-las. Contudo, apesar de este valor ser 5% superior ao de 2019 (e com previsão de um crescimento de 2% ao ano até ao fim da legislatura), não chega: "Só o custo [da redução] das propinas representa mais de metade desse valor", contabiliza o presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESUP)."Nas reuniões que tenho tido com com reitores, muitos disseram que o dinheiro não chega", diz àGonçalo Leite Velho, recordando que a troika cortou 30% do orçamento para o Ensino Superior e prevendo que, "com o que está neste contrato, Portugal levará duas legislaturas a recuperar esse valor." E, refere, eram então "instituições que já tinham orçamentos magros e o número de alunos continuou a aumentar".Ainda assim, os problemas agravaram-se desde 2011, lista: há maior precarização, com o número de professores convidados a crescer; as carreiras ficaram congeladas ; não existe estratégia de investimento, com as infraestruturas a degradarem-se e até com falta de nova bibliografia.E eis aqui o segundo ponto das críticas deste dirigente do SNESUP: a dependência dos fundos europeus para aquilo que diz serem o pagamento das contas correntes. "Estive reunido na Comissão Europeia com o comissário [Carlos] Moedas e com a comissária para a Coesão", a romena Corina Cre?u, "e este desvio de fundos para financiamento corrente [das universidades] é mal visto na Europa. Os contribuintes finlandeses ou alemães é que vão pagar as universidades em Portugal?"Deste ponto de vista, o projeto deste "contrato para a legislatura" põe "em causa" a competitividade da ciência em Portugal. "Não usamos [os fundos] para aplicar ciência", refere ainda Gonçalo Leite Velho.O sindicalista insistiu durante toda a legislatura passada para que houvesse um pacto global, que incluísse estas instituições, mas também os sindicatos e associações de professores e de ciência.Além da subida de 5% no OE para 2020, assume-se que os orçamentos das instituições "não" (e esta palavra é a única que surge a negrito e sublinhada no contrato, que o Ministério da Ciência e Ensino Superior enviou às redações) estarão "sujeitos a cativações ou reduções em qualquer das suas fontes de financiamento e rúbricas".E apresentam-se quatro desafios, como o de alargar a base social dos que estão no ensino superior, ao aumento da investigação, da especialização e da internacionalização do ensino superior.Aqui incluem-se os jovens: se hoje são 48% os que com 20 anos estão neste nível de ensino, devem criar-se as condições para que, em 2023, sejam 55% e, em 2030, 60%. Para isso, prevê-se, por exemplo, um aumento da ação social (das 80 mil bolsas atribuídas este ano, impõe-se agora a meta das 90 mil até ao fim da legislatura) e das bolsas para mobilidade (das 1.600 atuais para as 2 mil; este programa terá um impacto financeiro de 6,6 milhões de euros até ao fim da legislatura).Também o já anunciado reforço das camas (das 15.300 no presente ano letivo para 26.900 em 2022-2023) está descrito neste contrato agora assinado.Ainda no acesso, o Governo assume a necessidade de criar um novo regime jurídico no acesso dos estudantes do profissional no ensino superior. E a criação para este grupo de "projetos piloto de natureza experimental" que os estimulem a prosseguir os cursos.Outro desafio passa pela diversificação e especialização do ensino (com mais pós-graduados e doutorados).Uma nota neste ponto: todos os novos estudantes passarão a ter, até 2023, a oportunidade de terem formação em "ciência de dados" , se estiverem nas universidades, e de "processamento de dados e tratamento da informação", se escolherem o politécnico.