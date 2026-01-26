Sábado – Pense por si

Portugal

SNS pode contratar até 1.111 médicos aposentados em 2026

Lusa 14:29
As mais lidas

O contingente de médicos a contratar abrange a celebração de novos contratos de trabalho, bem como a renovação de contratos em execução a 31 de dezembro de 2025.

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) pode contratar até 1.111 médicos aposentados em 2026, mais 41 do que em 2025, incluindo novos contratos e renovações, segundo um despacho publicado esta segunda-feira em Diário da República.

Médicos
Médicos DR

O número de médicos aposentados que podem exercer funções nos estabelecimentos e serviços de saúde integrados no SNS este ano foi baseado na proposta apresentada pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, refere o despacho que entra em vigor na terça-feira e produz efeitos a 1 de janeiro de 2026.

"Apesar das medidas que têm vindo a ser adotadas para valorizar e reforçar os recursos humanos médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), designadamente através do aumento da capacidade formativa e da contratação de novos profissionais, subsistem constrangimentos estruturais que continuam a influenciar a capacidade de resposta dos estabelecimentos e serviços de saúde", refere o Governo no despacho.

Entre esses constrangimentos, o Governo destaca, "de forma particularmente significativa", a atual configuração da demografia médica, marcada por um elevado número de aposentações, uma tendência que "se manterá nos próximos anos, com especial incidência na área da medicina geral e familiar, pilar fundamental do SNS".

O Governo alerta que esta realidade tem "impacto direto na capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários, podendo agravar desigualdades territoriais e colocar em risco o acesso efetivo e atempado das populações aos cuidados de saúde".

Perante este cenário, sustenta, "impõe-se ao Estado a adoção de soluções excecionais, responsáveis e socialmente justas, que permitam assegurar a continuidade e a qualidade da prestação de cuidados, salvaguardando simultaneamente o interesse público".

Foi neste contexto que o Governo diz ter assumido, no seu Programa, "o compromisso de reforçar o SNS e combater as desigualdades no acesso à saúde, reconhecendo expressamente a necessidade de valorizar e mobilizar a experiência acumulada de médicos aposentados que manifestem vontade de continuar a exercer funções no SNS, colocando o seu conhecimento e competência ao serviço das populações".

Nesse sentido, o Executivo decidiu prolongar, até 31 de dezembro de 2027, a vigência do decreto-lei de 2010 na sua redação atual, que estabelece o regime aplicável ao exercício de funções públicas ou à prestação de trabalho remunerado por médicos aposentados em estabelecimentos e serviços de saúde.

Em 2026 podem exercer funções nos estabelecimentos e serviços de saúde, integrados no Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, até 1.111 médicos aposentados, segundo o despacho.

O contingente de médicos a contratar abrange a celebração de novos contratos de trabalho, bem como a renovação de contratos em execução a 31 de dezembro de 2025.

Tópicos Saúde medo Estabelecimento de saúde Profissionais de saúde Serviço Nacional de Saúde
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

SNS pode contratar até 1.111 médicos aposentados em 2026