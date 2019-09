SMS de alerta para risco de incêndio chegou a seis milhões de pessoas

O SMS preventivo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para o risco de incêndio rural, enviada esta quarta-feira, dia 04 de setembro, pelos vários operadores das redes móveis foi recebida, nas primeiras quatro horas, por 5 895 608 cidadãos que se encontravam nos 13 distritos onde foi declarado o Estado de Alerta Especial nível Vermelho (Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu).





A informação é avançada, em comunicado, pela Proteção Civil. A entidade dá ainda conta de do total de mensagens enviadas, cerca de 242 mil foram em inglês, destinadas a emigrantes ou cidadãos estrangeiros que se encontram atualmente nos distritos em causa.

"Nas primeiras duas horas, entre as 08h00 e as 10h00, foram entregues com sucesso cerca de 80% das mensagens. Às 12h00 (4 horas após o início do processo) o número de mensagens entregues com sucesso foi superior a 90%", indica a Proteção Civil.



A ANEPC esclarece ainda que "se o telefone estiver desligado ou sem cobertura de rede a mensagem não é entregue, pelo que não é considerada nos valores percentuais referidos".



Recorde que a Proteção Civil tem ativa uma "linha de apoio ao cidadão que, nas quatro horas após o envio do SMS, recebeu 745 chamadas", finaliza o comunicado.