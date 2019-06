Foram 2589 os condutores portugueses que cometeram contraordenações graves em 2018, mas mais de metade não enfrenta as consequências dos seus atos: ou entregar a carta ou frequentar uma ação de formação.

Segundo o Diário de Notícias, há 1.342 condutores perigosos que podem estar a infringir a lei outra vez sendo que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária não tem uma explicação para estes números de incumprimentos. De acordo com a mesma fonte, do número total apenas 44 condutores estão à espera que seja marcada a ação de formação, dirigida pela Prevenção Rodoviária Portuguesa. Compete à ANSR participar ao Ministério Público os condutores que cometem o crime de desobediência, mas ao DN o organismo não explicou quantos estariam em incumprimento.

Igualmente em queda, explicou a coordenadora da PRP Anabela Almeida ao mesmo jornal, está a frequência das ações de formação. "Os autos de contraordenações graves são na ordem dos 200 mil por ano [de acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna, no período de 2017-2018 foram 206 759], e termos apenas pouco mais de mil inscritos parece-me muito pouco, se compararmos com outros anos. Claro que esta é uma decisão administrativa - da ANSR - e há condutores que impugnam a decisão e o processo segue para os tribunais, o que leva algum tempo... mas nada explica esta diminuição tão acentuada", disse.