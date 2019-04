A mudança na lei de agendamentos no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras levou a que, no último ano, tivessem sido regularizados cinco vezes mais trabalhadores que no ano anterior. De acordo com o Público, foram mais de 16 mil os imigrantes a regular a sua situação – em 2017 tinham sido apenas 3500.

Em 2018, o Governo anunciou que iria aligeirar o processo de legalização de estrangeiros que venham trabalhar para Portugal, através da redução da burocracia. Na altura, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, indicou que o objetivo era "agilizar, desburocratizar e flexibilização dos procedimentos de pedidos de visto no estrangeiro", prometendo atrair 75 mil imigrantes por ano.