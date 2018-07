A GNR desencadeou, esta segunda-feira, uma operação que visou 15 suspeitos de estarem envolvidos nos incidentes em Maio na academia do Sporting em Alcochete.

Destes 15, quatro tinham mandados de busca, mas não de detenção. O que os levou a serem, apenas, constituídos arguidos. Segundo a Procuradoria Geral da República há ainda mais dois que não deverão ser detidos. Ao contrário dos restantes nove que deverão ser acusados dos mesmos crimes de introdução de lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida agravado, incêndio florestal, resistência e coação sobre funcionário e terrorismo. Nove que devem, entretanto, seguir o mesmo caminho dos 27 suspeitos que já estão presos preventivamente.

Foram alvos da operação Tiago Rodrigues em Rio de Mouro, Alano Silva na Amora, Tomás Fernandes, Guilherme Oliveira e Hugo Ribeiro em Lisboa, Sérgio Santos no Vale da Amoreira, Filipe Alegria e Paulo Patarra no Montijo, Daniel Lavaredas, Moita, Leandro Almeida, João Gonçalves, Celso Cordeiro e Eduardo Nicodemes no Lavradio, Getúlio Fernandes em Loures e Samuel Teixeira no Cacém.

Segundo fontes do processo, Alano Silva, com a alcunha de "Allan", será um dos braços direitos do líder da claque Juve Leo, Nuno Vieira, conhecido por Mustafá. Na altura da operação que levou à detenção do ex-líder Fernando Mendes, Alano estava no interior da sede da Juve Leo no estádio de Alvalade, mas apesar de ter sido levado para a esquadra, não chegou a ser detido. Hugo Ribeiro, detido em Lisboa, identificado por dados telefónicos, está referenciado pelas autoridades por tráfico de droga. Sérgio Santos, detido no Vale da Amoreira, tem referências policiais por tráfico de droga desde 1995. Frequenta ginásios e foi mencionado como sendo segurança ilegal.



Filipe Alegria e Paulo Patarra são presenças que, segundo fontes da Juve leo, podem ter estado em Alcochete, mas não terão tido clara consciência do que estava em causa. Foram ambos identificados pela investigação pela localização fornecida pelas operadoras telefónicas. Daniel Lavaredas, sem antecedentes foi também identificado pela localização celular. As autoridades utilizaram o Facebook de Leandro Almeida para o identificar, onde foi importante a visualização das tatuagens. Segundo fonte judicial, este elemento da claque Juve Leo tem referências policiais que o relacionam com roubos e associação criminosa. João Gonçalves, também identificado pela localização telefónica, foi relacionado com queixas de violência e sabe-se que frequenta ginásios. O mesmo acontece com o seu amigo Celso Cordeiro, detido no Lavradio, a quem se imputa igualmente relatos de violência. Na mesma zona, Eduardo Nicodemes, relacionado com o caso de Alcochete através da visualização de fotogramas, tem antecedentes por tráfico de droga.

Getúlio Fernandes, igualmente detido no Lavradio, é conhecido das autoridades por estar relacionado com roubo, associação criminosa e roubo com arma de fogo. Tiago Rodrigues, Samuel Teixeira, Tomás Fernandes e Guilherme Oliveira foram os únicos alvos de busca contra quem não pendiam mandados de detenção.

Com excepção de Allan, todos estes elementos não têm cargos de relevância na Juventude Leonina.