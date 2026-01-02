Sábado – Pense por si

Portugal

Saiba onde vão estar os radares da PSP em Janeiro

Aquela Máquina 11:26
As mais lidas

Informações divulgadas por distrito inserem-se na campanha de prevenção rodoviária da PSP

A Polícia de Segurança Pública informa os locais do País em que, durante o mês de Janeiro, irá efectuar (também!) operações de controlo de velocidade (RADAR).

As informações divulgadas por distrito inserem-se na campanha de prevenção Quem o Avisa... da PSP.

 

AÇORES

05/jan/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1-1 – Grota do Vale – São Bento – Angra do Heroísmo

06/jan/26 » 08h00 / 10h00 » Estrada Regional – Criação Velha – Madalena

07/jan/26 » 15h00 / 18h00 » Rua do Lameiro Grande – Flamengos –  Horta

09/jan/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1-1 – Chanoca – São Bartolomeu – Angra do Heroísmo

14/jan/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 6-2 – Terra do Pão – São Mateus - – Angra do Heroísmo

15/jan/26 » 08h00 / 16h00 » Atalaia – Ribeirinha – Angra do Heroísmo

15/jan/26 » 17h00 / 19h00 » Estrada Regional – Candelária – Madalena

19/jan/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1-1 / Rua Padre João Lourenço da Rocha – Cinco Ribeiras – Angra do Heroísmo

» 23/jan/26 » 15h00 / 18h00 » Rua da Travessa – Flamengos – Horta

AVEIRO

02/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Aveiro

05/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Aveiro

24/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Aveiro

27/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Variante à Rua 19 – Anta – Espinho

28/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Dr. Eduardo Vaz – Santa Maria da Feira

29/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Cimo de Vila – Ovar

30/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Renato Araújo – São João da Madeira

30/jan/26 » 14h00 / 18h00 » Avenida da Universidade – Aveiro

BEJA

08/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

13/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

20/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

30/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

BRAGA

09/jan/26 » 08h30/11h30 » Circular Urbana – Barcelos

19/jan/26 » 10h00 / 12h00 » Avenida António Macedo – Braga

20/jan/26 » 14h30 / 16h30 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão

21/jan/26 » 14h30 / 16h30 » Circular Urbana (nó de São Torcato) Guimarães

22/jan/26 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão

23/jan/26 » 09h00 / 11h00 » Circular Urbana (nó da Universidade) – Guimarães

27/jan/26 » 18h00 / 20h00 » Avenida Miguel Torga – Braga

30/jan/26 » 14h00 / 17h00 » Circular Urbana – Barcelos

BRAGANÇA

08/jan/26 » 08h00 / 13h00 » Estrada de Vinhais – Bragança

09/jan/26 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 213 – Mirandela

21/jan/26 » 08h00 / 13h00 » Avenida do Sabor – Bragança

22/jan/26 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 15 – Mirandela

CASTELO BRANCO

05/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

06/jan/26 » 08h30 / 10h30 » Rua Luís Augusto Pinto Garcia – Castelo Branco

15/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

27/jan/26 » 11h30 / 13h30 » Rua Adelino Semedo Barata – Castelo Branco

COIMBRA

09/jan/26 » 09h30 » Estrada Nacional 341 (sentido Sul/Norte) – Coimbra

12/jan/26 » 09h30 » I.C. 2 – Km 194 (sentido Norte/Sul) – Coimbra

16/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Mário Soares – Figueira da Foz

20/jan/26 » 09h30 » I.C. 3 – Banhos Secos – Coimbra

26/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Ponte Edgar Cardoso – Figueira da Foz

26/jan/26 » 09h30 » Avenida da Lousã – Coimbra

ÉVORA

08/jan/26 » 09h30 / 12h00 » Estrada Nacional 114 / Avenida Túlio Espanca – Évora

13/jan/26 » 10h00 / 12h00 » I.P. 2 / Ao Gil » Estremoz

15/jan/26 » 09h00 / 11h30 » Caminho Municipal 1094 / Estrada do Bairro de Almeirim – Évora

22/jan/25 » 14h30 / 17h00 » Avenida D. Manuel Trindade Salgueiro – Évora

27/jan/25 » 14h00 / 16h30 » Estrada Regional 114-A / Estrada de Arraiolos » Évora

29/jan/26 » 10h00 / 12h00 » Avenida Rainha Santa Isabel » Estremoz

FARO

09/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida V6 / Avenida São Lourenço da Barrosa – Portimão

22/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida V2 / Estrada de Monchique – Portimão

GUARDA

14/jan/26 » 09h00 / 13h00 » Via de Cintura Externa – Guarda

15/jan/26 » 09h00 / 13h00 » Via de Cintura Externa – Guarda

20/jan/26 » 09h00 / 13h00 » Avenida da Serra da Estrela – Gouveia

21/jan/26 » 09h00 / 13h00 » Via de Cintura Externa – Guarda

LEIRIA

15/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida da Comunidade Europeia – Leiria

20/jan/26 » 14h00 / 17h00 » Rua Central do Moinho de Cima – Marinha Grande

26/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Rua General Amílcar Mota – Caldas da Rainha

28/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Albergaria dos Doze – Pombal

30/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Aenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa – Peniche

LISBOA

12/jan/26 » 09h00 / 17h00 » Estrada Nacional 6 / Avenida Marginal – Km 15,3 – São João do Estoril – Cascais

13/jan/26 » 14h00 / 17h00 » Avenida Infante D. Henrique – Lisboa

15/jan/26 » 09h30 / 14h00 » Estrada Nacional 6 / Avenida Marginal – Oeiras

16/jan/26 » 20h00 / 24h00 » Estrada Nacional 10 – Km 126,3 (sentido Sobralinho/Alverca) » Alverca

19/jan/26 » 08h00 / 11h00 » I.C.2 – Santa Iria de Azóia

20/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Estrada dos Salgados – Amadora

20/jan/26 » 14h00 / 16h00 » Estrada Nacional 117 – Restelo (sentido Amadora/Lisboa) » Lisboa

21/jan/26 » 08h30 / 12h30 » Rua Pedro Álvares Cabral – Pontinha – Odivelas

21/jan/26 » 14h00 / 18h00 » Avenida Nicolau Breyner – Loures

23/jan/26 » 14h00 / 17h00 » Avenida da Índia – Lisboa

26/jan/26 » 08h00 / 11h00 » A.E. 2 / Ponte 25 de Abril – Almada

29/jan/26 » 08h30 / 11h30 » Estrada Nacional 250-1 – Baratã – Algueirão – Sintra

29/jan/26 » 13h30 / 16h00 » Avenida Eng. Duarte Pacheco – Queluz

MADEIRA

06/jan/26 » 16h00 / 18h00 » Via Rápida 1 – Km 33,3 – Santa Catarina (junto Quinta Américo Durão) – Santa Cruz

15/jan/26 » 16h00 / 20h00 » Rua 5 de Outubro – Funchal

19/jan/26 » 09h30 / 13h00 » Avenida 25 de Maio – Santana

22/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Via Rápida 1 – Km 6,0 (sentido Oeste/Leste) – Quinta Grande – Câmara de Lobos

28/jan/26 » 09h00 / 13h00 » Rotunda da Terça – Machico

PORTALEGRE

05/jan/26 » 09h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Elvas

09/jan/26 » 16h00 / 19h00 » Avenida de Badajoz com intersecção (velocidade mínima 75 km/h) – Elvas

15/jan/26 » 09h00 / 11h00 » Avenida Dia de Portugal – Elvas

23/jan/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz com intersecção (velocidade mínima 75 km/h) – Elvas

26/jan/26 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 373 – Elvas

30/jan/26 » 16h00 / 19h00 » Avenida de Badajoz com intersecção (velocidade mínima 75 km/h) – Elvas

PORTO

02/jan/26 » 13h00 / 20h00 » Alameda de Cartes (sentido Sul/Norte junto à APPC) – Porto

05/jan/26 » 08h00 / 16h00 » Avenida D. João II, N.º 1665 – Vila Nova de Gaia

07/jan/26 » 08h00 / 15h00 » Avenida Dr. Antunes Guimarães – Matosinhos

09/jan/26 » 08h00 / 15h00 » Avenida Eng. Duarte Pacheco c/ R. Padre Américo – Valongo

13/jan/26 » 13h00 / 20h00 » Avenida 25 de Abril (sentido descendente junto escola EB 1 das Flores) – Porto

15/jan/26 » 13h00 / 20h00 » Avenida Dr. Mário Soares (sentido Gondomar/Fânzeres) – Gondomar

16/jan/26 » 13h00 / 20h00 » Via Ardegães – Maia

19/jan/26 » 08h00 / 16h00 » Rua Fontão, N.º 212 – Canidelo – – Vila Nova de Gaia

21/jan/26 » 08h00 / 15h00 » Estrada Nacional 14 – Km 3,4 (sentido Porto/Maia) – Matosinhos

26/jan/26 » 16h00 / 00h00 » Estrada Municipal 556 c/ Rua Major de Diniz – Santo Tirso

28/jan/26 » 13h00 / 20h00 » Rua Gomes Amorim, N.º 1270 – A Ver-o-Mar – Póvoa de Varzim

30/jan/26 » 13h00 / 20h00 » Rua Conselheiro Costa Aroso, N.º 913 – Maia

SANTARÉM

08/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida Eng. Ferreira Mesquita – Entroncamento

09/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional 110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar

14/jan/26 » 08h30 / 12h30 » Avenida D. Manuel I – Abrantes

19/jan/26 » 08h30 / 12h30  » Estrada Nacional da Barreira Alva – Torres Novas

20/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém

SETÚBAL

06/jan/26 » 09h00 / 11h30 » Circular Externa – Montijo

07/jan/26 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 10 – Km 42,3 – Setúbal

07/jan/26 » 09h00 / 11h00 » Avenida Arsenal do Alfeite (sentido Corroios/Almada) – Almada

21/jan/26 » 17h00 / 18h30 » Avenida Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro

22/jan/26 » 10h00 / 12h00 » Estrada Nacional 378 – Seixal

VIANA DO CASTELO

06/jan/26 » 10h00 / 13h00 » Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima

24/jan/26 » 21h00 / 24h00 » Estrada da Papanata – Viana do Castelo

VILA REAL

13/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida de Osnabrück – Vila Real

14/jan/26 » 14h00 / 18h00 » Rua D. António de Medeiros – Chaves

21/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Rua Vasco Sameiro – Vila Real

22/jan/26 » 08h30 / 12h30 » Avenida Bracara Augusta – Chaves

28/jan/26 » 14h00 / 18h00 » Avenida da Unesco – Vila Real

30/jan/26 » 08h30 / 12h30 » Rua Rainha D. Mafalda – Chaves

VISEU

02/jan/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida Manuel Abreu Lameiras – Viseu

05/jan/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego

12/jan/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida Regimento de Infantaria N.º 14 – Viseu

27/jan/26 » 16h30 / 19h30 » Avenida Defensores do Douro – Lamego

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Saiba onde vão estar os radares da PSP em Janeiro