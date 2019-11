ePaper ou encontre-o nas bancas a 27 de novembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 27 de novembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

São 9h30 da manhã e Duarte Pacheco, deputado do PSD e secretário da mesa da Assembleia da República, está à nossa espera no ginásio de Artes Físicas dos Bombeiros Voluntários de Moscavide para um treino de musculação. "Está pronto?", pergunta o social democrata, no dia em que celebra 54 anos. A resposta logo se vê, até porque o deputado traçou 10 exercícios, das pernas ao peito, para se fazer em pouco mais de hora e meia.Teste 1, teste 2, a coisa lá acerta o passo, porque é mais fácil exercitar as pernas, que estão quase sempre a mexer, do que mover os outros membros. Um exercício que serve para puxarmos o nome de Rui Rio para o treino, já que é nele que Duarte Pacheco confia para continuar na liderança do partido. "Sim, ele tem pernas para andar, é por isso que o estou a apoiar. Eu até acho que ele tem mais resistência do que eu, face à pancada que leva, mantém-se sempre de pé", comenta.