Resultados de testes serológicos indicam que poderão existir mais de mil casos de Covid-19 em Cascais

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, anunciou que foram já realizados 6.500 testes serológicos no concelho, estando programados cerca de 20 mil.



Os primeiros resultados dos testes serológicos à Covid-19 disponibilizados gratuitamente à população do município apontam para uma percentagem reduzida de casos confirmados, sendo que "apenas 59 cidadãos já estiveram em contato com a Covid-19, ou seja, 0,9% dos testados".



O autarca alertou, no entanto, que se a percentagem de incidência da infeção em Cascais "for na ordem de 1%" e considerando que o município tem 214.000 residentes, o número de potenciais infetados nesta pandemia está na ordem dos 1.900, ou seja, muito acima dos atuais 789 confirmados ".



Numa publicação na sua página na rede social Facebook, Carlos Carreiras anunciou que esta situação, que pode ser verificada em Cascais, pode estender-se a outras regiões do País.

"Este raciocínio vale para Cascais como para todo o país e significa que há muitos que não apresentam sintomas e que vamos ter de viver com o vírus ainda mais uns meses e, mais importante, é que temos de aprender a viver com a Covid-19 quando os próprios cientistas ainda não têm um conhecimento profundo", escreveu o autarca, que apela à população para que continue a seguir e a respeitar as regras de segurança, como a utilização de máscaras e o cumprimento da distância física.