Regras para celebrações do 13 de outubro em Fátima conhecidas “dentro de horas”

A Direção-Geral da Saúde informou que o Santuário de Fátima vai divulgar ainda esta quarta-feira o parecer que foi dado pelas autoridades de saúde para a realização das celebrações do 13 de outubro.

Na conferência de imprensa de atualização de situações referentes à Covid-19, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, indicou que vai ser possível a peregrinos estar no recinto do Santuário "cumprindo as regras de segurança", que serão conhecidas "dentro de horas".

"Hoje durante o dia será publicado pelo próprio Santuário o parecer que foi dado pelas autoridades de saúde", afirmou Graça Freitas.

O Santuário de Fátima guardou o anúncio de regras e "medidas adicionais" para quando estas estivessem ultimadas com as autoridades de saúde, tendo-se recusado a explicitar em que consistiam.

Contactado pela SÁBADO, o Santuário de Fátima confirmou esta terça-feira já ter tido duas reuniões com a Direção-Geral da Saúde (DGS) para alinhavar as medidas para o plano de contingência. O objetivo é conseguir realizar o evento ao mesmo tempo que se mantém o respeito pelas medidas sanitárias de combate à pandemia de covid-19. Fonte oficial do Santuário explica que foram inclusive apresentadas "medidas adicionais" ao plano de contingência da DGS de forma "a assegurar a segurança" dos peregrinos.

As questões sobre os dias de 12 e 13 de outubro começaram a ser levantadas depois de, no dia 13 de setembro, se ter verificado um grande ajuntamento no Santuário apesar da pandemia. Peregrinos viram inclusivamente a sua entrada no recinto ser bloqueada devido à sobrelotação do mesmo.

De acordo com um comunicado citado pelo CM esta terça-feira, o bispo da diocese de Leiria-Fátima, D. António Marto, pediu aos peregrinos que evitem "grandes ajuntamentos e multidões". O comunicado foi rapidamente apagado e fonte oficial da diocese refere que o mesmo foi "publicado antes do tempo por lapso" e foi isso que motivou a sua remoção da Internet.

No mesmo era referido que as entradas estarão condicionadas, bem como os espaços que estão acessíveis, sem especificar como será feita essa limitação e como estarão fisicamente separadas as pessoas. É ainda uma incógnita sobre quantas pessoas poderão estar presentes no evento, com o Santuário a prometer divulgar todas as informações assim que as medidas forem todas acordadas com a DGS.