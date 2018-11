Na noite de dia 16, foi sentido um sismo em Alcoutim, de 2.8 de magnitude na escala de Richter.

Registou-se hoje um sismo no norte do país, com epicentro em Melgaço. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), teve uma magnitude de 3.4 na escala de Richter.Alguns leitores dareferiram ter sentido o terramoto em vários pontos do país, como no Porto, Monção, Bragança, Chaves, Esposende, Paços de Ferreira e Braga.Ainda hoje, registaram-se outros dois pequenos sismos, de acordo com a página do IPMA: um de 2.1 na escala de Richter, em Arraiolos; e outro no Faial, Açores, de 2.0 de magnitude.