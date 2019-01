Recluso mais velho de Portugal matou o genro

O recluso mais velho de Portugal acreditava que agressões do genro levaram a filha ao suicídio. Disparou dois tiros de caçadeira contra a vítima e esperou pela GNR que o deteve.

Manuel Açoriano tem 89 anos e é o recluso mais idoso do país. O homem é suspeito de ter assassinado o genro, no ano passado, em Torres Vedras. O genro do recluso tinha 60 anos e os sogros nunca lhe perdoaram a violência doméstica exercida sobre a filha, que a terá levado ao suicídio.



Enquanto António Veríssimo estava no café, o sogro preparou a caçadeira, sentou-se num banco à entrada de casa e esperou duas horas pelo genro, segundo a acusação do Ministério Público (MP), citada pelo Correio da Manhã. Disparou dois tiros contra Veríssimo quando este chegou a casa. Depois voltou a sentar-se no banco e, quando a GNR chegou ao local, confessou o crime.



Está em prisão preventiva desde Julho.



Leia mais em Correio da Manhã